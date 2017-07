Samsung intra pe piata medicamentelor

Gigantul sud-coreean lanseaza un medicament numit Renflexis, utilizat in ameliorarea si tratarea artritei, iar preturile sunt estimate la 750 de dolari per flacon.

Miscarea surpriza vizeaza direct cunoscutul medicament american Remicade, numai ca produsul coreean va fi listat cu un pret mai ieftin cu 35%. Renflexis a fost dezvoltat de Samsung Bioepis Co, noua divizie de biotehnologie a companiei, cu scopul de a crea variante mai ieftine pentru brandurile de notorietate precum Remicade, a primit aprobarea Agentiei de produse alimentare si medicamente (FDA) si va fi vandut prin furnizorii de servicii si produse medicale Merck&Co. O fiola de Remicade produs de J&J costa aproximativ 1100 de dolari, atingand pentru un an de tratament, costuri de peste 20.000 de dolari. Este unul dintre cele mai bine vandute medicamente din Statele Unite, avand vanzari de 4.5 miliarde de dolari anul trecut. Specialistii explica faptul ca oricine lanseaza un astfel de substitut trebuie sa tina cont ca, desi pretul standard pentru Remicade pleaca de la 1100 de dolari, in farmacii el este redus pana la 800 de dolari. De aceea Samsung va trebui sa faca reduceri si mai mari pentru a putea avea succes pe piata.