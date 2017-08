Samsung a lansat televizorul de peste 2 metri!

Compania coreeana a pus la vanzare un model de televizor exclusivist, a carui diagonala masoara nu mai putin de 223,5 cm sau 88 de inch. Gadgetul se numeste Q9 si, sustine compania, este destinat clientilor care vor aparate din ce in ce mai mari si care ofera o calitate deosebita a imaginii. Numai ca doritorii trebuie sa fie adevarati fani Samsung, pentru ca pretul este naucitor: 20.000 de euro!

Aparatul cantareste aproape 71 de kilograme, are putin sub 1,7 metri inaltime si este mai mare decat patru televizoare cu diagonala de 43 inch sau 200 de telefoane Galaxy S8 la un loc. Noua tehnologie Quantum Dot, prezenta pe acest model de televizoare, optimizeaza culoarea si lumina, iar calitatea imaginii nu este afectata in timp, scrie Daily Mail.Televizorul are un cablu optic “aproape invizibil”, care se poate conecta cu orice alt dispozitiv si este foarte discret. Astfel, utilizatorii vor scapa de grija cablurilor inestetice intinse prin casa. Noul televizor face parte din gama de televizoare high-end Series 9, in care mai exista modele cu diagonale de 55 inch, 65 inch si 75 inch, si este deja disponibil in Coreea de Sud si Statele Unite, urmand ca in a doua parte a lunii august sa ajunga oficial si in magazinele din Europa.