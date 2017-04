Salvatorii lui Danut au venit la el la spital

O parte a celor care au participat la operatiunea dramatica de salvare a copilasului au venit, in urma cu doar cateva zeci de minute, la Spitalul “Grigore Alexandrescu” din Capitala, unde Danut a fost adus de urgenta, seara trecuta, au venit sa afle de la medici cum se simte baiatul.

Cu totii spera, asemeni tuturor celor care au aflat de acest caz dramatic, ca micutul isi va reveni cat de curand.

Copilasul de nici doi ani, dintr-o comuna teleormaneana, a rezistat 11 ore la o adancime de circa 16 metri, dupa ce, intr-o clipa de neatentie, a cazut intr-o fantana aflata in curtea casei parintesti. Cele mai recente vesti de la medici indica faptul ca e in stare grava, la Terapie Intentiva, unde este intubat si ventilat mecanic, avand probleme pulmonare, provocate de faptul ca a inhalat apa, in rastimpul in care a fost captiv in fantana.

Cine a facut parte din echipa de salvatori

Si salvatorii care l-au vizitat pe Danut la spital au aflat ca pustiul e in stare stabila. “In meseria noastra, echipa inseamna tot (…) indivizii conteaza mai putin (…) misiunea asta a presupus un consum de resurse umane si de resurse semnifiativ”, a transmis unul dintre cei implicati in operatiunea de salvare a copilasului din Teleorman. Lui i s-a alaturat si la fel si primul reprezentant al ISU care l-a tinut in brate pe Danut, dupa ce micutul a fost scos din fantana.

Din cate au anuntat reprezentantii ISU Bucuresti-Ilfov, din echipa salvatorilor au facut parte: Dinu Adrian (comandantul Detasamentului Special de Salvatori), Grigoras Silviu, Raducu Ionel, Intze Ionut Gabriel, Iliescu Cosmin, Damaschin Adrian, Minea Alin, Pop Virgilius, Prefac Lucian,Bunea Marian, Petre Zurini Marius, Saceanu Lucian Ghencea Eugen, Picu Ionut.

Alertati, salvatorii de la ISU au ajuns cat s-a putut de repede la caz. Operatiunea de scoatere a copilasului din putul respectiv, unul ingust, s-a dovedit a fi, insa, una foarte dificila si de durata, care a implicat un numar mare de cadre, dar si de mijloace de interventie, fiind folosite inclusiv excavatoare, in incercarea de a demonta fantana.

sursa foto: ISU Bucuresti-Ilfov

loading...