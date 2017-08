Salvare la inaltime. S-a chemat elicopterul SMURD

O femeie care participa la o competitie ce se desfasoara in aceasta sambata intr-o zona montana din Sibiu a fost luata cu elicopterul de pe munte, dupa ce s-a accidentat.

Mai precis, victima a cazut si si-a fracturat piciorul, in timp ce participa la un maraton in Muntii Fagaras, motiv pentru care s-a cerut ajutorul cadrelor specializate in operatiuni de salvare la inaltime. Dupa o evaluare a cazului si dat fiind faptul ca zona in care s-a produs accidentul este greu accesibila, s-a luat decizia chemarii in zona a unui elicopter al SMURD-ului, astfel incat sa se scurteze durata transportului femeii pana la o unitate medicala, pentru ingrijiri.

Din cate a anuntat seful Serviciului Salvamont Sibiu, intr-o interventie telefonica la postul B 1 TV, femeia a ajuns deja la spital.