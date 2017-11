Sageti de la Procurorul General. “Altfel nu se poate explica”

Dupa ce deunazi Parchetul General anunta ca “punctul de vedere rezultat in urma consultarii procurorilor este de respingere in bloc a proiectelor” de modificare ale celor trei legi ale Justitiei, aflate la Camera, seful ministerului Public a avut o luare de pozitie pe acelasi subiect, de aceasta data in cursul primei parti a zilei de joi.

Pana sa intre la sedinta Consiliului Superior al Magistraturii, acesta a lansat o serie de sageti pe aceeasi tema, aducand in discutie inclusiv legea recursului compensatoriu, si a clamatului studiu de impact lipsa, in acest caz. “Avem o propunere de aviz care este deja cunoscuta de ieri. (…) Cu aceleasi propuneri de lege ferenda vine initiatorul din Camera Deputatilor, facand usoare modificari, pentru a se asigura, intr-o procedura de urgenta, ca poate pune sub control justitia si poate politiza sistemul judiciar. Din pacate, aceasta este concluzia la care ajungem, fiindca altfel nu se poate explica de ce ar trebui sa recurgem la o procedura de urgenta, cand aici avem nevoie de studii de impact. (…) Sau poate nu am invatat nimic din legea privind eliberarea unor condamnati, din care s-a vazut, daca nu am facut studii de impact, care a fost rezultatul surprinzator”

“Vocea ratiunii trebuie sa triumfe intotdeauna”, si-a incheiat acesta pledoaria, intr-o nota filozofica.