Sa radem cu G20

Desi numai de ras nu ne arde. Comunicatul final al reuniunii de la Hamburg exprima clar divergentele intre SUA si celelalte 19 tari in privinta climatului, insa pana la urma a fost gasit un compromis pentru a se evita o ruptura definitiva cu SUA.

Potrivit documentului, participantii ”au luat act” de iesirea SUA din acordul de la Paris ce vizeaza lupta impotriva incalzirii climatice, acord calificat drept ”ireversibil”. In acelasi timp, Trump a obtinut insa o concesie, concret fiind vorba ca SUA sa vanda gaz de sist, in special tarilor din estul Europei care incearca sa-si reduca dependenta de Rusia.

O situatie inedita pentru G20, care valideaza faptul ca unul din membri sai poate urma o politica individuala in contra curent cu alti membri care doresc o economie mai putin consumatoare de carbune. Emmanuel Macron a anuntat ca in 12 decembrie Paris va gazdui un nou summit pe tema combaterii incalzirii globale unde ”spera” sa-l convinga pe Trump.

In privinta comertului si a protectionismului economic fluturat de Trump, SUA au acceptat in final sa se ralieze unei declaratii finale care condamna protectionismul insa in premiera cei 20 au recunoscut dreptul tarilor victime ale dumpingului sa recurga ”la instrumente legitime de aparare comerciala”.

Mult asteptata, prima discutie Trump-Putin (peste doua ore) a revalat ”o alchimie pozitiva”, potrivit secretarului american de Stat Rex Tillerson. ”Relatiile personale au fost stabilite”, a estimat Putin, si ”bazele au fost pregatite” pentru un dezghet ruso-american. Presupusele ingerinte ale Kremlinului in alegerile din SUA au umbrit tabloul dar, potrivit Moscovei, Trump a sfarsit prin a ”accepta” negarile Rusiei cu privire la aceste acuzatii. Insa ambasadorul SUA la ONU, Nikki Haley, a relatat scena diferit, spunand ca Trump l-a confruntat pe Putin de la inceput cu acest subiect.

”Vroia sa-l priveasca in ochi, sa-i spuna (…) ca stim ca v-ati amestecat in alegerile prezidentiale, stim ca ati facut asta si incetati”. Intre timp, afara, 213 politisti au fost raniti si 143 de manifestanti anti G20 au fost arestati, dupa trei nopti de violente proteste si confruntari cu fortele de ordine, Merkel fiind acuzata de presa germana ca a ”esuat” in ce priveste ordinea publica si ca Hamburg a oferit o imagine departe de cea prezentata de liderii germani inaintea summit-ului.