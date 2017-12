S-au razgandit in cazul imunitatii sporite pentru magistrati

Daca in prima faza in Comisia speciala de la Parlament se votase un amendament prin care se ajungea, practic, la o imunitate sporita pentru magistrati – in speta judecatori si procurori – ulterior s-a facut cale intoarsa si s-a anulat pasul in cauza.

Totul dupa ce USR-ul, care sustinea in prima faza amendamentul in cauza, a decis sa isi retraga propunerea introdusa (ce spunea ca magistratii nu ar mai fi putut fi urmariti penal in cazul unor infractiuni savarsite in exercitarea atributiilor de serviciu fara incuviintarea CSM-ului), astfel ca s-a revenit asupra deciziei. Drept urmare, superimunitatea a fost retrasa, la circa 3 ore dupa ce fusese votata.

La momentul de fata, Consiliul incuviinteaza perchezitia, retinerea ori arestarea in cazul magistratilor.