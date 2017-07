S-au inchis alte puncte de acces la metrou, printre care si la Piata Unirii 1

Lungul proces de modernizare a cailor de acces la metroul bucurestean continua, cu inchiderea, de miercuri dimineata incepand, a uneia dintre intrarile de la Piata Unirii – statie despre care nu mai e un secret pentru nimeni ca e foarte aglomerata.

Este vorba despre accesul dinspre Splaiul Independentei si Bulevardul Unirii la Statia Piata Unirii 1, care va ramane inchis pana pe 25 iulie. Situatia a generat, la primele ore ale zilei, o adevarata forfota in randul calatorilor, din cate anunta televiziunile de stiri, si alta agomeratie.

E de mentionat faptul ca tot de miercuri incepand s-a inchis si accesul dinspre Soseaua Giurgiului si Soseaua Otenitei al Statiei Eroii Revolutiei, situatie care se va mentine pana pe 25 iulie, dar si accesul dinspre Bulevardul Iuliu Maniu (spre autostrada A1) al Statiei Pacii.

In total, din cate a anuntat Metrorex, in perioada 19 iulie – 29 august se vor desfasura lucrari de modernizare a instalatiilor de taxare de la 21 de accesuri din 11 statii. Totodata, s-a facut public faptul ca, pana la momentul de fata, s-au incheiat operatiunile de schimbare a turnichetilor in 20 de statii, totalizand 42 de puncte de acces.