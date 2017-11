S-au furat peste 300 de iPhoneX inainte de lansarea oficiala

Cu doua zile inainte ca Apple sa isi lanseze oficial smartphone-ul iPhoneX(vineri, 3 octombrie), o banda de hoti a reusit sa fure 313 de astfel de modele, o paguba de 370.000 de dolari.

Trei indivizi mascati au furat telefoanele din camionul care urma sa le transporte in San Francisco, mai precis unui App Store din mall-ul Stonestown al metropolei. Jaful s-a produs in jurul orei 11 dimineata, in timp ce soferul s-a dat jos din camion pentru o alta livrare. Impreuna, cele 313 smarthphone-uri furate valoreaza 370.000 de dolari. Hotii purtau cagule si nu au fost deocamdata identificati, a anuntat politia din San Francisco, dar avand in vedere modul de actiune si valoarea jafului, politistii sunt convinsi ca intreaga operatiune a fost planuita din timp. Apple si UPS, compania care s-a ocupat de livrare, colaboreaza cu autoritatile locale pentru recuperarea iPhone-urilor, mai ales ca fiecare model furat are inregistrat codul IMEI si, in momentul in care vor fi activate telefoanele, Apple le va localiza. Magazinul unde trebuiau sa ajunga telefoanele a reactionat rapid, refacand stocul pentru ca lansarea noului iPhoneX sa nu fie amanata si clientii sa-si ridice produsele la timp. Pentru acest trimestru Apple asteapta vanzari record pentru iPhone X si venituri de pana la 87 de miliarde de dolari.