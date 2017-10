S-a sinucis in direct pentru ca i s-a maritat fata

Un parinte turc a filmat si si-a difuzat live suicidul pe aplicatia Facebook Live in timp ce internautii si apropiatii il implorau sa nu apese pe tragaci.

Ayhan Uzun (54 de ani) s-a hotarat sa-si curme zilele pentru ca fiica sa nu i-a cerut permisiunea sa se marite. In materialul video socant se poate vedea cum barbatul se impusca in tampla apoi dispare din cadru dupa ce si-a explicat motivele gestului. Uzun a spus ca a aflat de mariajul fiicei sale de la sotia sa. ”Nimeni nu m-a intrebat. Nimeni nu m-a tratat ca pe un barbat. Socrul meu mi-a luat locul , fara a avea dreptul, si a aprobat casatoria fetei mele”, a relatat el. ”Difuzez in direct, seara aceasta, si dorinta mea este ca persoanele care m-au adus in aceasta situatie sa nu asiste la inmormantarea mea”, a adaugat Ayhan Uzun cu putin timp inainte sa apese pe tragaci. Familia sa a venit cateva minute mai tarziu dar nu a mai putut face nimic. Facebook a retras materialul video. ”Deplangem aceasta tragedie dar nu ne permitem sa promovam mutilarea sau suicidul pe Facebook. Lucram cu organizatii peste tot in lume pentru a furniza ajutor persoanelor aflate in pericol”, a comunicat compania.