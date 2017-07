S-a inventat al saselea deget!

Nu este o gluma: un deget opozabil artificial a fost creat de o studenta britanica de la Royal College of Art din Londra, cu ajutorul unei imprimante 3D. Pare un fel de proteza, dar aparatul nu este dedicat persoanelor carora le lipseste un deget sau mai multe, ci vine in ajutorul celor care nu au niciun handicap.

Degetul artificial se prinde de mana si este conectat la un dispozitiv asemanator cu o curea de ceas, unde se afla motorul care pune in miscare proteza controlata de doi senzori de presiune aflati sub talpa. Cand persoana apasa pe ei, degetul se pliaza catre centrul palmei. Inventatoarea sustine ca „The Third Thumb” ar putea folosi la caratul paharelor(sau a halbelor pline cu bere, mai bine), manuirea cartilor de joc, storsul lamailor sau ca ajutor pentru cei care invata sa cante la ghitara. Degetul opozabil robotic ar putea sa fie insa pe placul oamenilor care sunt deja obisnuiti sa isi foloseasca picioarele in tandem cu mainile pentru operarea vehiculelor auto, dar si a elicopterelor, telecomanda poate fi ascunsa in pantoful utilizatorului. Acesta are acces complet la strangerea degetului bionic, cat si la miscarea lui in orice directie.