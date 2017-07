Victima accidentului din zona Aerodromului Zarnesti a murit/ Era angajat al MApN si avea 30 de ani

UPDATE: Deznodamant dramatic al accidentului aviatic din judetul Brasov.

In primul rand, s-a aflat – informatia gasindu-si confirmare chiar din directia Ministerului Apararii- ca barbatul implicat in accidentul din apropierea aerodromului Zarnesti a murit. E de mentionat faptul ca este vorba despre un parasutist si nu despre un parapantist, cum se crezuse in prima faza.

Concret, victima accidentului este un militar care facea un exercitiu de parasutare. Numele sau este Gabriel-Cristian Dinicica, era locotenent la Directia informatii militare, transmit reprezentantii ministerului condus de catre Adrian Tutuianu. Militarul avea 30 de ani, lucra de 7 in Ministerul Apararii, iar acasa il asteptau sotia si un copil.

Cauzele care au dus la moartea locotetentului vor fi stabilite de catre procurorii militari.

————-

Apelati prin numarul unic de urgenta, reprezentantii ISU au pornit degraba in ajutorul unui barbat despre care s-a anuntat ca avusese un accident de parapanta.

Victima ajunsese la sol undeva in zona drumului national 73, intre orasul Brasov si localitatea Tohanul Nou. Cadrele medicale au ajuns la locul incidentului si au evaluat starea parapantistului. “Medicii aplica manevre de resuscitare. Barbatul este inconstient, in stare grava, se depun in continuare eforturi pentru a-i salva viata”, din cate a precizat purtatorul de cuvant al Inspectorarului pentru Situatii de Urgenta Brasov, intr-o interventie telefonica la Antena3.

Momentan nu se cunosc detalii despre barbatul care a cazut victima acestui incident, la fel cum inca nu se stie nici cum anume s-a produs accidentul si daca ar fi avut de-a face cu conditiile meteo.

sursa foto: parapanta.com