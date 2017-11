S-a gandit sa demisioneze? Raspunsul lui Dragnea

Pe langa faptul ca a spus cat se poate de clar ca “respinge” acuzatiile formulate de DNA la adesa sa, seful PSD a raspuns si unei intrebari despre o eventuala demisie a sa.

Liviu Dragnea a pus accent pe faptul ca a primit mesaje de sustinere – pe langa cele de la social-democratii care i-au fost alaturi in fata DNA, in cursul diminetii. “Nu m-am gand la asta, in schimb, am avut, va repet, si primesc in continuare foarte multe mesaje de a nu ceda”, a sustinut Dragnea, de la Parlament.

“N-am constituit niciodata niciun grup infractional, niciodata, d-aia sunt si eu curios sa vad ce grup infractional am constituit in 2001”, a mai afirmar primul om in PSD.

Va amintim DNA il suspecteaza pe liderul social-democrat nu doar de consituirea unui grup infractional organizat, ci si de abuz in serviciu.