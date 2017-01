S-a emis COD ROSU de viscol in 7 judete

Scenariul adus in discutie deunazi, la Comandamentul de iarna de la Ministerul de Interne si-a gasit confirmare vineri dimineata, cand specialistii de la Administratia Nationala de Meteorologie au considerat ca se impune emiterea unor atentionari nowcasting COD ROSU de viscol. Doar ca nu este vorba doar de patru, cum se estimase, ci de sapte judete, toate aflate din sud-estul tarii.

Este vorba despre cel mai ridicat nivel de alerta meteo in cazul acestor avertizari cu efect imediat, iar din cate se anunta din directia ANM, unele dintre ele sunt valabile pana in jurul pranzului, altele pana dupa-amiaza, dar exista cazuri cand CODUL ROSU se prelungeste pana catre ora 18.

Concret, o astfel de atentionare nowcasting vizeaza, pana cel putin la ora 13, sud-estul judetului Buzau, suduljudetului Braila, sud-vestul judetului Tulcea, precum si vestul judetului Constanta si mare parte a judetelor Ialomita si Calarasi. Sunt anuntate rafale de peste 85 km/h, dar si zapada ”puternic viscolită și troienită”, conditii in care vizibilitatea se reduce spre zero.

De asemenea, tot incepand cu ora 10 si pana la 16, ramane valabil un COD ROSU nowcasting emis pentru nord-estul judetului BUzau, pentru nord-vesutl judetului Braila, dar si pentur zonele sudica si sud-estica a judetului Vrancea. Si acolo se asteapta ca vantul sa sufle cu putere, avand viteze de peste 85 km/h, ca vantul sa viscoleasca zapada si sa se ajunga la situatii in care vizibilitatea sa fie redusa la minimium.

Pana catre ora 18, situatii de vreme rea, care sa impuna o atentionare COD ROSU, se vor intalni si in nord-estul judetului Constanta, perecum si in estul judetului Tulcea- mai precis in zona Deltei, unde vantul va avea intensificari ce vor sari de viteza de 85 km/h, viscolind puternic si troienind zapada, ducand la reducerea vizibilitatii spre zero.

sursa foto: Facebook/ISU

