S-a dus la curve si a dat de nevasta

Un italian a dorit o escapada extraconjugala care, in final , s-a dovedit mai conjugala decat si-ar fi imaginat el vreodata, iar din meniu au facut parte si carabinierii.

Incidentul tragicomic a avut loc recent, la Roma. Giorgio (49 de ani), casatorit cu acte-n regula, a decis ca nu i-ar strica o partida de sex cu o prostituata. Intr-o seara, i-a spus sotiei sale, Teresa (37 de ani) ca se va duce la un prieten, care la randul lui a invitat alti prieteni, unde fireste vor bea toata noaptea, astfel incat nu va putea conduce si va ramane acasa la acesta, urmand sa se intoarca a doua zi. Ceea ce a si facut. Numai ca, mai tarziu, a plecat la prostituate. Giorgio avea obiceiul sa frecventeze prostituate intr-un anume cartier din Roma. Numai ca, in seara fatidica, a ales o alta zona, aflata pe strada Cristofor Columb. Numai ca, atunci cand a oprit masina pe acea strada, a ramas gura-casca: prima prostituata, imbracata intr-o rochie de doua palme si purtand tocuri cui, care s-a apropiat de masina a fost chiar sotia sa, Teresa. Odata trecut socul de ambele parti, a izbucnit un scandal monstru intre cei doi soti, care a degenerat intr-o bataie in plina noapte. Cei doi nu au putut fi despartiti decat de politie. Spre ghinionul infidelului Giorgio, cercetarile politiei au scos la iveala ca femeia practica prostitutia in mod regulat, profitand de multele absente ale sotului ei.

