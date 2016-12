S-a deschis primul tunel rutier intre Asia si Europa

Tunelul rutier Eurasia, construit sub Marea Marmara, o investitie de 1,25 miliarde euro la care s-a lucrat incepand cu 2011, a fost dat in folosinta ieri.

Tunelul a fost conceput ca o solutie la problemele de trafic ale orasului Istanbul si va ajuta la micsorarea duratei de traversare a stramtorii la doar 15 minute, de la 100 de minute in prezent. Pe langa reducerea duratei de traversare a stramtorii Turcia se asteapta ca tunelul sa limiteze poluarea. Tunelul va face legatura intre zonele Kazlıçesme si Göztepe ale Istanbului. Tunelul are o lungime de 14,5 kilometri, din care 5,4 kilometri sub Bosfor si a fost construit doar pentru vehicule rutiere. Aflat la o adancime de 106 metri, tunelul va fi utilizat zilnic de 100.000 vehicule. Potrivit proiectantilor, cantitatea de pamant excavat este suficienta pentru a umple 788 de piscine olimpice, iar din otelul folosit s-ar putea construi zece turnuri Eiffel. Tunelul este proiectat sa reziste la un cutremut de 7,5 grade Richter. Pentru a fi evitate blocajele, taxa de traversare va fi colectata doar electronic, plata urmand sa nu poata fi facuta cu numerar. In primul an, taxa pentru o trecere va fi de 4 dolari pentru autoturisme si de sase dolari pentru microbuze. Proiectul este rodul unei concesiuni pe 24 de ani.