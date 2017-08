S-a aruncat cu cei trei copii in fata trenului

O femeie si-a luat cei trei copii, trei fete in varsta de 3, 8 si 10 ani, si s-a aruncat impreuna cu ele in fata unui tren care circula pe traseul Bucuresti – Constanta. Tragedia s-a petrecat in zona Haltei Branesti, ieri dimineata putin dupa ora 9.

Toate patru au fost spulberate de trenul care mergea cu o viteza de 160 de kilometri pe ora, mecanicul reusind sa opreasca doar dupa cateva sute de metri. Una dintre victime, o fetita, a ramas agatata de tren si de aceea corpul ei a fost dus la 600 de metri distanta de locul unde au fost gasite mama si cele doua surori. Serios afectat de oribila intamplare, mecanicul a povestit cum s-au petrecut lucrurile: ”Era cu copilasii in fata si s-a aruncat in fata trenului. Am claxonat. A iesit din padure si s-a aruncat cu totii, in fata trenului. Pe unul il avea in brate, pe ceilalti i-a tarat”.

Insarcinata in cinci luni

Ulterior, s-a aflat ca de fapt se poate vorbi de cinci victime din moment ce femeia (Alexandra Braunstein, in varsta de 30 de ani) era insarcinata in luna a cincea cu al patrulea copil. Unul nedorit de tata, dupa cum sustine cumnatul femeii: ”Era insarcinata. Ce stiu de la fratele meu, acum vreo luna de zile m-a rugat sa il imprumut cu niste bani. Nu voia sa mai faca un copil. Nu am avut bani atunci sa il ajut. Si a spus atunci, uite, Robert, din cauza ta trebuie sa lasam si copilul asta”. Alti apropiati au povestit ca familia Alexandrei nu l-a acceptat niciodata pe sotul acesteia, din cauza etniei rome, si chiar ea a intentionat sa divorteze, in 2008, pe motiv de gelozie exagerata.

”Imi pare rau, nu mai suportam suferinta!”

Puse cap la cap, relatarile creioneaza imaginea unei familii cu o situatie financiara precara (cei doi soti neavand locuri de munca erau nevoiti sa lucreze cu ziua, ca oameni de serviciu pe la diverse blocuri) si din care nu lipseau tensiunile si frustarile, dovada in acest sens fiind si faptul ca Alexandra a clacat. ”Imi pare rau, nu mai suportam suferinta!”, a scris femeia pe o foaie rupta dintr-o agenda, foaie gasita in buzunarul ei. De ce nu s-a sinucis singura si a ales sa curme si viata copiilor este, cel mai probabil, o problema care tine si de starea psihica a Alexandrei, una nu foarte buna conform altor relatari, legate de trecute stari depresive. Cert este ca, indiferent de motive, gestul disperat la care a recurs tanara Alexandra a curmat in mod tragic nu doar existenta ei ci si vietile a trei copile care aveau tot dreptul sa traiasca.