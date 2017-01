S-a anuntat primul deces pe fondul viscolului

In ciuda faptului ca s-a intervenit in ajutorul mai multor sute de gravide si bolnavi cronici aflati in zonele afectate de viscol, astfel incat sa fie dusi prezentiv la spitale, pentru a nu risca sa ramana blocati in nameti, a fost inregistrata o prima pierdere a unei vieti, de la aparitia valului de vreme severa.

Din cate a anuntat ministrul de Interne in cadrul sedintei de Guvern aflata in plina desfasurare la acest moment, este vorba despre o femeie in varsta de 57 de ani, din locaitatea ialomiteana Amara, cunoscuta cu probleme cardiace cronice, dar si cu diabet. Din cate a anuntat Carmen Dan, femeia a fost gasita decedata in locuinta, iar medicii nu au mai putut face nimic pentru a o readuce la viata.

Totodata, pe langa acest aspect, sefa MAI a mentionat faptul ca sunt 60 de locaitati fara energie electrica si ca sunt peste 45.000 de locuitori afectati de aceasta situatie.

In alte ordine de idei, s-a decis inchiderea Autostrazii Soarelui, dar si a drumurilor nationale din judetele Constanta, Calarasi, Braila, Ialomita si Tulcea, masura luata de responsabili fiind una preventiva, urmare a conditiilor de vreme vitrega.

