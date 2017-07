S-a aflat de ce au fost chemati la DNA: Simionescu si Fiscuci, urmariti penal

Prezenti in prima parte a zilei la sediul DNA, fostul deputat Simionescu si afaceristul Fiscuci se numara printre persoanele in cazul carora DNA-ul a ajuntat, in cursul dupa-amiezii, ca s-a pus in miscare actiunea penala.

In timp ce Adrian Simionescu este suspectat de efectuare de acte de comert incompatibile cu functia detinuta si complicitate la evaziune fiscala, in calitate de deputat si actionar in cadrul societatii comerciale Fan Speed Nikopole, Marian Fiscuci -in caitate de administrator al SC Proinvest SRL – este suspectat de evaziune fiscala.

In aceeasi cauza sunt vizati si Florinel Marinas si Mihai Alexandru Simionescu, in calitate de administratori ai Fan Speed Nikopole, suspectati fiind de complicitate la evaziune fiscala, dar si firma SC PROINVEST SRL, suspectata de evaziune fiscala.

Redam in cele ce urmeaza, integral, precizarile procurorilor cu privire la suspiciunile avute in cauza de fata, dar si legat de masurile luate – si anume sechestru pe unele bunuri sau, dupa caz, pe conturi:

“In ordonanta procurorilor se arata ca, in cauza, exista date si probe din care rezulta suspiciunea rezonabila ce contureaza urmatoarea stare de fapt:

In perioada 2012 – 2014, inculpatul Fiscuci Marian, prin SC Proinvest SRL, a achizitionat din spatiul intracomunitar utilaje agricole de la firme consacrate in domeniu, pe care le-a livrat beneficiarilor – firme romanesti. In acest lant economico – financiar, a introdus o veriga fictiva, respectiv firma bulgareasca Fan Speed Nikopole, controlata de deputatul Simionescu Adrian (administrata de ceilalti doi inculpati) careia ii erau livrate utilajele agricole, iar aceasta le livra beneficiarilor finali din Romania.

Ca mod de operare, initial se identificau beneficiarii – firme romanesti si se perfectau intelegeri cu administratorii acestor societati, interesate in achizitionarea de utilaje agricole, promitandu-li-se vanzarea unor astfel de utilaje, procurate preponderent din Germania si Franta, prin intermediul SC Proinvest S.R.L. care era si dealer-ul autorizat al firmelor producatoare.

Dupa identificarea firmelor interesate care erau si beneficiari finali, utilajele erau achizitionate din statele mentionate si transportate, apoi depozitate la sediul SC Proinvest S.R.L..

Daca la momentul aducerii utilajelor agricole in Romania, fiind vorba de achizitiile intracomunitare, s-ar fi procedat direct la revanzarea acestora catre firmele romanesti – destinatarii finali, tranzactia comerciala ar fi fost generatoare a obligatiei de plata a TVA.

In acest context, inculpatul Fiscuci Marian, cu complicitatea celorlalte persoane, a creat un circuit comercial suplimentar, fictiv, menit sa ii faciliteze eludarea obligatiilor fiscale catre stat, obtinand astfel sume mai mari ca venituri si totodata, a afectat indirect si celelalte firme din domeniu, concurente, care vindeau la pretul de piata ce includea si TVA.

Schema infractionala de eludare a obligatiilor fiscale, s-a realizat pe urmatorul circuit: SC Proinvest S.R.L. Alexandria, controlata de inculpatul Fiscuci Marian, realiza o vanzare fictiva (tranzactie intracomunitara) catre firma Fan Speed Nikopole, controlata de inculpatii Simionescu Adrian Constantin si Marinas Florinel, (operatiune scutita de TVA). Ulterior, agentul economic din Bulgaria proceda la revanzarea utilajelor catre clientii din Romania, identificati anterior si cu care se negociase deja vanzarea utilajelor, inca de cand acestea erau proprietatea Proinvest SRL sau urmau sa devina proprietatea acesteia.

In cadrul acestei operatiuni comerciale fictive, utilajele erau transportate de la sediul SC Proinvest S.R.L. pe teritoriul Bulgariei, mai tarziu fiind reintroduse in Romania si livrate beneficiarului final.

Tranzactiile realizate cu firma din Bulgaria nu aveau un scop economic real, fiind efectuate exclusiv pentru a crea o aparenta de legalitate si a beneficia de regimul de scutire de TVA aplicabil operatiunilor intracomunitare.

In cursul anului 2014, inculpatul Simionescu Adrian Constantin, deputat in Parlamentul Romaniei, prin demersurile efectuate, direct sau cu sprijinul altor persoane, a controlat intreaga activitate comerciala a doua societati comerciale, una dintre ele fiind Fan Speed Nikopole, obtinand un folos in valoare de 1.159.393 lei (echivalentul cumulat al profiturilor realizate de cele doua firme in perioada respectiva).

Potrivit datelor existente in cauza, inculpatul Simionescu Adrian Constantin a realizat in mod efectiv activitatile de administrare a celor doua firme, el fiind atat factorul decizional in respectivele societati comerciale, cat si administratorul “de facto”, realizand atributiile specifice administratorului.

Urmare a acestor demersuri, s-a stabilit ca, in intervalul 2012 – 2014, valoarea utilajelor (bunurilor) – “livrate intracomunitar” este de 20.854.508 lei. Prin simularea acestor livrari de bunuri catre Fan Speed Bulgaria, SC Proinvest SRL Alexandria a prejudiciat bugetul consolidat al statului cu suma de 5.692.634 lei, reprezentand TVA de plata, administratorul societatii in toata aceasta perioada fiind inculpatul Fiscuci Marian.

In cauza, a fost dispusa masura asiguratorie a sechestrului asupra mai multor bunuri mobile si imobile ce apartin inculpatilor Simionescu Adrian Constantin, Marinas Florinel, Simionescu Mihai Alexandru si SC Proinvest SRL.

Aceeasi masura a mai fost instituita si asupra conturilor detinute de inculpatii: Simionescu Adrian Constantin, Fiscuci Marian, Marinas Florinel, Simionescu Mihai Alexandru si SC Proinvest SRL“.