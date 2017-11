S-a aflat cui apartin sacii cu cartele gasiti pe o strada din Capitala

La doua zile de cand un om a pus mana pe telefon si a apelat 112, pentru a anunta politia ca gasise, pe o strada din sectorul 1, cativa saci plini cu sim-uri (cartele telefonice), politistii Capitalei au anuntat deja primele concluzii ale investigatiei pornite pentru a lamuri situatia.

De ancheta s-au ocupat politistii de la sectia 3. Care dupa ce au mers la fata locului, au facut pasii necesari verificarilor menite sa scoata la lumina cui apartin si mai ales cum au ajuns sacii in mijlocul drumului.

Iar miercuri s-a transmis faptul ca a fost gasita firma careia ii apartin cartelele telefonice stocate in mai multi saci albi de rafie. Si ca acestia ar fi ajuns in drum in urma unor lucrari de renovare. “Din primele date, precum si din corespondenta cu administratorul firmei, in prezent aflat in afara Romaniei, a rezultat ca SIM-urile in cauza ar fi fost utilizate de societatea comerciala prestatoare de servicii in comunicatii, iar ulterior suspendarii activitatii acesteia, in urma cu aproximativ 3 ani, au fost depozitate in imobilul in care a functionat punctul de lucru. In urma lucrarilor de renovare declansate in locatie, sacii ce contineau cartelele telefonice au fost aruncati impreuna cu resturile de materiale de constructii”, au anuntat reprezentantii Politiei Capitalei, intr-un comunicat.

sursa foto: observator.tv