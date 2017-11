S-a adoptat a doua rectificare bugetara

Guvernul a dat unda verde, in sedinta de miercuri, rectificarii bugetare, a doua din acest an. Cu incadrare limita a 3% din PIB, din cate s-a anuntat.

Astfel, sunt ministere care privesc fonduri in plus si, respectiv, care pierd finantari. Astfel, Ministerul Muncii primeste 630,9 milioane lei per sold, cel de Interne 363,5 milioane lei per sold, in timp ce Ministerul Transporturilor 293,9 milioane lei per sold. Se acorda bani in plus si ministerelor Sanatatii, Justitiei si Educatiei.

In schimb, la Ministerul Mediului de Afaceri, cel al FInantelor, al Dezvoltarii, Culturii si Mediului s-au decis diminuari de fonduri.