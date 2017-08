RyanAir cere masuri anti betivi

Compania aeriena irlandeza low-cost a cerut aeroporturilor britanice sa impuna o limita a consumului de alcool la doua pahare pe client si sa excluda bautura din meniurile micului dejun.

Incovand cresterea incidentelor provocate de pasagerii bauti, RyanAir a cerut ca barurile si restaurantele din aeroporturile britanice sa verifice permisele de imbarcare si sa nu vanda alcool inainte de ora 10 dimineata. Compania a explicat ca s-a saturat de ”comportamentele perturbatoare ale pasagerilor care se imbarca de pe aeroporturile britanice”. Potrivit datelor BBC, numarul persoanelor in stare de ebrietate in aeroporturi sau in cursul zborurilor a crescut alarmant. Au fost 387 de arestari intr-un an, pana la jumatatea lui februarie 2017, fata de 250 in cursul anului precedent. Potrivit Asociatiei Internationale de Transport Aerian (IATA), care detine datele a 265 de companii reprezentand 83% din traficul mondial, incidentele provocate de pasageri in timpul zborurilor au crescut mult in ultimii ani. In total, 10.854 de incidente, intre care unele care au dus la aterizari de urgenta, au fost inregistrate in 2015, ceea ce echivaleaza cu un indicent la 1205 zboruri. Din 2008 si pana in 2011, numarul acestor cazuri a crescut de opt ori. Potrivit IATA, 11% din aceste incidente au inclus o agresiune fizica impotriva altui pasager sau impotriva unui membru de echipaj. O cerere similata cu cea facuta de RyanAir a venit si din partea guvernului regional al isulelor Baleare, unde turistii estivali vin in masa, adresata UE si Spaniei.