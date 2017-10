Russiangate, in ceafa lui Trump

Fostul director de campanie al lui Trump, Paul Manafort, si asociatul sau, Rick Gates, au fost inculpati si sunt vizati de 12 capete de acuzare, intre care conspiratie contra SUA si spalare de bani, in ancheta cu privire la ingerintele Kremlinului in alegerile prezidentiale americane din 2016.

Anuntul a fost facut ieri de catre procurorul special delegat pentru acest dosar, Robert Mueller. Alte capete de acuzare vizeaza presupuse violari ale legilor federale cu privire la lobbying si activitati bancare. Este vorba de primele persoane puse sub acuzare in ancheta Russiangate, dupa ce investigatiile serviciilor secrete americane au concluzionat ca Rusia si-a folosit ingerintele pentru a favoriza alegerea lui Donald Trump la Casa Alba, in defavoarea candidatei democrate, rivala Hillary Clinton. Considerata mai putin favorabila intereselor Kremlinului. Care a negat aceste acuzatii, in timp ce Trump a invocat o ”vanatoare de vrajitoare”. Paul Manafort (68 de ani) a condus campania lui Trump in perioada iunie-august 2016. Anterior, a lucrat cu presedintele ucrainean prorus Viktor Ianukovici, detronat in 2014. Consultant politic, Manafort ar fi incasat milioane de dolari drept comisioane dubioase varsate de Partidul regiunilor al lui Ianukovici. Manafort a fost prezent si la o reuniune din 2016, la Trump Tower, impreuna cu Donald Trump Jr, ginerele presedintelui SUA, Jared Kushner, si o avocata rusa, Natalia Vesselnitskaia, care ar fi detinut informatii compromitatoare pentru Hillary Clinton. Potrivit CNN, Paul Manafort si Rick Gates au fost dusi ieri la audieri.