Rusii, liber la bataia in familie

Un proiect de lege care decriminalizeaza violenta in familie a trecut in prima lectura in Duma de Stat a Rusiei. Acuzatiile penale se aduc doar daca bataia are loc mai des de o data pe an. Proiectul a primit votul a 368 de parlamentari, existand doar un singur vot impotriva si altul de abtinere.

Proiectul de lege ar elimina acuza de ”bataie in cadrul familiei” din Codul penal al Rusiei. Aceasta urmeaza sa ajunga o infractiune administrativa. Acuzatii penale vor putea fi formulate doar daca bataia are loc mai des de o data pe an.

Proiectul de lege a fost lansat de parlamentarul ultra conservator rus Yelena Mizulina. Aceasta este deja cunoscuta in urma lobby-ului facut cu succes la o lege controversata privind propaganda homosexuala” din Rusia. Mizulina si-a inceput lupta in iulie 2016 cand presedintele Vladimir Putin a dezincriminat alte forme de asalt si agresiune care nu provoaca daune reale corporale. Mizulina a numit decizia de definire a bataii in cadrul familiei drept o masura indreptata impotriva familiei si a sustinut ca legea parintilor submineaza “dreptul”de a isi bate copiii. In Rusia functioneaza principiul ”daca te bate inseamna ca te iubeste”.