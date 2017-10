Rusii arunca pe piata un rival pentru Dacia Duster

Presa din Rusia dezvaluie ca noul model va face parte din categoria de crossovere si e construit pe platforma pe care Renault a folosit-o la modele Kaptur si Duster si va costa numai 7.500 de euro.

Noua generatie e mai moderna si va avea sub capota motorizari Nissan. Atentie, unitatea diesel de 1,6 litri disponibila pe Duster se va afla si pe noua Lada Niva. In momentul de fata, Lada Niva in 5 usi are un pret de pornire de 7.500 de euro. Lada produce modelul Niva, in prezent denumit 4X4, din 1977, adica de fix 40 de ani. In 2014, Lada Niva a primit un facelift bine gandit care a facut ca masina sa fie vanduta cu succes in continuare. Modelul de atunci se numea Lada Niva Urban si era propulsata de un motor pe benzina de 1,7 cu injectie care producea aproape 81 CP si 127,5 Nm. De-a lungul timpului, Niva a fost vanduta sub diverse nume: in Islanda se chema Lada Sport, iar in Austria Lada Taiga. Pe de alta parte, Grupul Renault, care detine marca Dacia, se pregateste pe ultima suta de metri pentru a lansa noul Duster pe piata franceza, iar pe Internet au aparut primele informatii cu privire la versiunile SUV-ului. In total, noul Duster va fi disponibil in Franta in patru versiuni de echipare – Duster, Essentiel, Confort si Prestige.