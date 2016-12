Rusia si Turcia se fac punte pe cadavrul lui Karlov

Imaginile terifiante in care diplomatul Andrei Karlov este impuscat in direct au fost repede comparate cu asasinatul din iunie 1914 de la Sarajevo care a tarat omenirea in Primul Razboi Mondial. O paralela repede oprita de Vladimir Putin si Recep Erdogan care au afisat imediat dorinta de colaborare.

Dupa asasinarea lui Karlov, Erdogan i-a telefonat omologului sau rus. Putin a fost clar: asasinarea ambasadorului a avut ca scop perturbarea normalizarii relatiilor ruso-turce. Purtatorul de cuvant al Kremlinului a confirmat, ieri, ca ”singurul rezonabil pe care trebuie sa-l faca Moscova si Ankara este sa fie mai eficienti si apropiati in colaborarea impotriva celor care se afla in spatele acestei provocari”. Pentru ministrul rus de Externe, Serghei Lavrov, asasinarea lui Karlov a urmarit ”subminarea normalizarii relatiilor bilaterale si impiericarea luptei antiteroriste in Siria”. Recep Erdogan a declarat ieri: cooperarea ruso-turca, inclusiv din Siria, nu este in pericol. Dupa asasinarea diplomatului rus, tocmai in dosarul sirian cele doua tari vor ”colabora” mai bine. De precizat ca, timp de un an, Putin si Erdogan au fost in profund dezacord cu privire la soarta presedintelui Bashar al-Assad, aliat al Moscovei pe care Ankara il vrea plecat. Dezacordul s-a transformat in criza diplomatica, dupa noiembire 2015, cand aviatia turca a doborat un avion militar rusesc la frontiera siriana. ”Un cutit in spate”, a denuntat Putin, acuzandu-l pe Erdogan de legaturi cu ISIS. In ultimele saptamani Rusia si Turcia si-au accentuat ”normalizarea” negociind chestiunea evacuarilor din Alep. De altfel, americanii si europeni sunt dati la o parte din procesul de negociere a pacii in Siria, care se face intre rusi si iranieni, pe de-o parte, si de turci, pe cealalta parte.

Oamenii lui Putin au asistat la autopsie

Fapt inedit, ieri, in premiera, Ankara a acceptat 18 anchetatori rusi, agenti ai serviciilor secrete si diplomati pentru a face lumina in asasinatul lui Karlov. Delegatia rusa a participat la autopsia lui Karlov. ”Trebuie sa stim cine a ghidat mana ucigasului”, a avertizat Putin. Ucigasul, Mevlut Mert Altintas (22 de ani), un fost politist, ar fi avut legaturi cu dusmanul nr.1 al lui Erdogan, Fethullah Gulen, care a dezmintit. Sase persoane apropiate lui Altintas, intre care parintii si sora sa, au fost arestate in orasul Aydin (est). Asasinatul a avut loc in cartierul ambasadelor, ridicand noi intrebari cu privire la securitatea diplomatilor. Evident, Putin i-a cerut garantii de securitate lui Erdogan cu privire la diplomatii rusi. SUA au anuntat, ieri, inchiderea tuturor reprezentantelor diplomatice.