Rusia si China isi umfla muschii

Zeci de nave, submarine si avioane ale Flotelor Balticii, Nordului, Marii Negre si Marii Caspice au luat parte ieri la o defilare militara pe apele Nevei, cu ocazia Zilei Marinei ruse. Tot ieri, China a organizat si ea o defilare la baza de antrenament din Zhurihe, pentru a celebra cea de-a 90-a aniversare a Armatei Populare de Eliberare.

Pentru prima data in istoria paradelor navale din Sankt Petersburg, peste 5000 de marinari, 40 de nave si submarine si 40 de avioane de lupta au participat la defilarea de pe fluviul Neva, a informat ministerul rus al Apararii, citat de Sputnik. Prezent, cum altfel, la festivitati, Vladimir Putin a apreciat ”calitatile morale si profesionale” ale flotei militare. La ora actuala, a declarat Putin, marina este dezvoltata si modernizata, noi nave intra in serviciu, apreciind activitatile marinarilor rusi, in special contributia lor in ”lupta antiterorista si a pirateriei”, promitand o ”sustinere din toate partile din partea statului”. Prezent la randu-i la baza din Zhurihe (nordul Chinei) presedintele chinez Xi Jinping a declarat ca, pentru a-si atinge obiectivele si a asigura securitatea nationala, China trebuie ”sa-si creeze cea mai puternica armata din istoria tarii”, subliniind ca ”traiul pasnic este o recompensa pentru toate popoarele” in timp ce apararea pacii este ”raspunderea primordiala a Armatei Populare”. La ora actuala, a estimat Xi, ”avem capacitatea de a-i combate pe toti agresorii”. Prin fata presedintelui chinez au trecut 12.000 de militari, 129 avioane de lupta, 571 de unitati de echipament. De notat ca 40% din armamentele chinezesti care au participat la defilare au fost prezentate in premiera. Inclusiv avionul de vanatoare de generatie 5, J-20.