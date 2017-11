Rusia s-a fasait radioactiv

La sfarsitul lunii septembrie, mai multe retele europene de supraveghere a radioactivitatii reperau in atmosfera Ruteniu-106, un produs de fisiune ce provine din industria nucleara. Abia ieri rusii au recunoscut ca in mai multe regiuni ale tarii au fost detectate ”concentratii extrem de ridicate”.

Rusia, via conglomeratul nuclear Rosatom, a dat asigurari ca nici un incident nu a afectat instalatiile sale nucleare, in ciuda poluarii radioactive detectata la sfarsitul lui septembrie de agentia meteo rusa Rosgidromet care confirma acum raportul retelelor europene de supraveghere nucleara. Potrivit Rosgidromet, concentratii extrem de ridicate de Ru-106 au fost detectate in sudul Uralului. Printre statiile unde au fost inregistrate cele mai puternice doze de ruteniu este cea din Argaiash, aflata in apropiere de Celiabinsk. Intre 26 septembrie si 1 octombrie ”o concentratie extrem de ridicata, depasind de 986 de ori”, ratele inregistrate luna trecuta a fsot detectata. Statia Argaiash este aflata in proximitatea complexului nuclear Maiak, unde, in 1957, a avut loc unul din cele mai grave accidente nucleare din istorie, 260.000 de persoane fiind afectate de o scurgere de deseuri nucleare lichide. Complexul, care serveste acum la retratarea combustibilului nuclear uzat, afirma ca ”nu a manipulat ruteniu-106 in cursul anului 2017” si nu l-a mai produs de ani de zile. Rosgidromet a mai precizat ca ruteniu-106 a fost detectat in Tatarstan, apoi in sudul Rusiei, inainte sa apara, incepand cu 29 septembrie ”in toate tarile europene, incepand cu Italia si spre nordul Europei”. La jumatatea lui octombrie, Rosatom, a comunicat: ”In esantioanele prelevate din 25 septembrie si pana in 7 octombrie, inclusiv din sudul Uralilor, nici o urma de ruteniu-106 nu a fost descoperita”, respingand concluziile europene.

Dupa Cernobal, occidentul tremura

Datele Rosgidromnet coincid cu concluziile Institutului francez de radioprotectie si siguranta nuclecara (IRSN) care a estima la inceputul acestei luni ca poluarea radioactiva detectata in Europa luna septembrie avea originea ”intre Volga si Ural”. IRSN estima drept cauza ”dejectii dintr-o instalatie legata de ciclul comnbustibilului nuclear sau fabricarea de surse radioactive”. Ruteniu 106 este un element artificial si nu exista in natura. Ministerul rus al mediului a denuntat ”estimarile incompetente” care ar fi provocat panica si ”false informatii”, vizand explicit organizatia ecologista Greenpeace care a cerut Rosatom o ancheta ”aprofundata”, publicarea evenimentelor ce au avut loc la complexul Maiak si deschiderea unei alte anchete pentru ”disimularea eventuala a unui incident nuclear”. Dupa catastrofa nucleara din 1986 de la Cernobal, in URSS, care a contaminat o buna parte din Europa, temerile Occidentului vizavi de securitatea instalatiilor nucleare sovietice, apoi rusesti, nu au disparut niciodata.