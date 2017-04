Rusia mananca arme pe paine

Bugetul Apararii reprezinta 5,3% din PIB Federatiei Ruse, potrivit unui studiu al Institutului International de studii Pentru Pace din Stockholm (Sipri). In ciuda crizei economice, tara se afla pe locul trei in lume in materie de cheltuieli militare. ”Aceasta spectaculoasa crestere a cheltuielilor miitare este o povara financiara grea , in momentul in care economia rusa este intr-o situatie delicata din cauza sanctiunilor economice impuse de Occident din 2014 dar si din cauza scaderii pretului hidrocarburilor”, a comentat Sipri. Arabia Saudita, care avea in 2015 al treilea buget pentru aparare din lume, a cazut pe locul patru, anul trecut. Cheltuielile regatului au diminuat cu 30% (63,7 miliarde de dolari), in ciuda unui angajament continuu in conflictele regionale. ”Diminuarea veniturilor petroliere si problemele economice, care insotesc aceasta, au fortat multe tari exportatoare de petrol sa–si reduca cheltuielile militare”, a subliniat un cercetator al institutului, Nan Tian. Statele Unite se afla in fruntea clasamentului, cu un buget al Apararii care a crescut cu 1,7% in 2016 (611 miliarde de dolari). Donald Trump a facut din armata o prioritate bugetara si a aratat deja ca nu va ezita sa recurga la forta, amenintand Coreea de Nord si bombardand o baza aeriana din Siria. China se afla pe locul doi, cu 215 milliarde de dolari, o crestere cu 5,4% (mai putin rapid ca in anii precedenti).

Cresteri de buget si in Europa

Lovita de o serie de atacuri teroriste dupa 2015 si criticata de Donald Trump pentru o contributie la cheltuielile NATO pe care o considera nesatisfacatoare, Europa de Vest si-a crescut bugetele militare pentru al doilea an consecutiv cu 2,6%. Aflata la cvasiegalitate cu India (locul 5) Franta are al saselea buget militar din lume ( 55,7 miliarde de dolari), in fata Marii Britanii (48, 3 miliarde). Dar tendinta reinarmarii este un subiect sensibil in Estul Europei, in special in tarile baltice. ”Cresterea cheltuielilor multor tari din Europa centrala poate fi in parte imputata perceptiei potrivit careia Rusia reprezinta cea mai mare amenintare”, a constatat Siemon Wezeman, cercetator Sipri. Bugetul total consacrat apararii membrilor europeni ai NATO este de patru ori superior celui al Rusiei.