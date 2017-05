Rusia interzice prenumele tampite

Liderul de la Kremlin a semnat o lege care interzice rusilor sa-si boteze copiii cu prenume absurde, care contin cifre, semne de punctuatie, profesii sau alte aberatii.

Dincolo de aceste interdictii, legea prevede ca un copul poate purta numele de familie al tatalui, al mamei, ori ambele, legate cu cratima, la alegerea parintilor copilului nou nascut. Legea a fost deja aprobata de cele doua camere ale parlamentului rus. Anterior, rusii nu aveau nici o opreliste sa-si boteze copiii dupa cum ii taia capul. Spre exemplu, in anul 2002, un cuplu a ramas celebru pentru ca si-a botezat baietelul ”BOTchrVF260602”, ceea ce insemna abrevierea expresiei : ”Obiect biologic al Barbatului din clanul Voronin-Frolov, nascut in 26 iunie 2002”, spre stupoarea autoritatilor. In special acest caz i-a indemnat pe deputatii rusi sa reglementeze problema. Copilul in cauza traieste si acum fara acte de identitate.