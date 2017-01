Rusia detine o caseta porno cu Trump

Un materal video cu caracter sexual in care apar prostituate si Donald Trump ca personaj principal, intr-o scena filmata la Moscova. Iata ce are in maneca Kremlinul, potrivit serviciilor de informatii americane.

Sefii serviciilor secrete l-au informat pe Trump, saptamana trecuta, de existenta de informatii compromitatoare care au fost adunate ani de zile de catre agentii rusi in ce-l priveste pe miliardar, informatii asamblate in note confidentiale care au circulat la Washington. ”Informatii false, o vanatoare de vrajitoare totala”, a reactionat Trump pe Twitter. Documentul (35 de pagini) este alcatuit din o serie de note informative ce dateaza din iunie in decembrie 2016, redactate de un fost agent de contraspionaj britanic pentru opozantii politici ai lui Trump. Potrivit CNN si New York Times, sefii informatiilor americane i-au prezentat presedintelui ales acest rezumat in 35 de pagini, i acelasi timp in care detaliau raportul lor, partial declasificat (vinerea trecuta) in care recapitulau ansamblul operatiunilor rusesti de piratare informatica si de dezinformare in SUA. Faptul ca acest rezumat le-a fost prezentat lui Trump, lui Barack Obama si mai multor responsabili din Congres subliniaza importanta acordata lui de catre sefii spionajului. Site-ul BuzzFeed a reusit sa obtina cele 35 de pagini dar fara a fi in masura sa le autentifice.

Legaturi directe cu Kremlinul

Notele, care circula in medii politice si mediatice din Washington de cateva saptamani, evoca informatii prezentate drept compromitatoare, cum ar fi existenta unui material video in care protegonisti sunt Trump si mai multe prostituate din Moscova, filmat clandestin in timpul unei vizite a a magnatului in capitala Rusiei in 2013 de catre serviciile secrete ale Kremlinului, in scop de santaj. Note cu privire la presupuse schimburi de informatii, timp de mai multi ani, intre Trump si apropiatii sai de la Kremlin, figureaza de asemenea in cele 35 de pagini. ”Nu sunt decat surse anomine”, a denuntat Kellyanne Conway, consilier al lui Trump. Fostul purtator de cuvant al lui Hillary Clinton, Brian Fallon, a cerut liderului republican din Senat, Mitch McConnel, sa autorizeze o comisie speciala de ancheta cu privire la aceste dezvaluiri. Existenta de legaturi intre anturajul lui Trump si puterea de la Kremlin au facut parte din rumorile din campania electorala americana. Succesorul lui Barack Obama a declarat ca vrea sa reia legaturile cu Moscova, chiar daca a admis, in urma raportului serviciilor e informatii, ca Rusia, printre alti actori de stat si paticulari, a lansat cyberatacuri in SUA, in special contra Partidului Democrat.

Putin: O isterie, o minciuna

Kremlinul nu dispune de nici o informatie compromitatoare, nici in privinta lui Donald Trump, nici in privinta lui Hillary Clinton, a anuntat purtatorul de cuvant al lui Vladimir Putin, Dmitri Peskov, citat de Sputnik. Kremlinul estimeaza ca intoxicarea presei americane cu privire la asa zise informatii compromitatoare detinute de catre servicile speciale rusesti este o tentativa de a aduce atingere relatiilor bilaterale SUA-Rusia. Mentinerea acestei isterii este necesara pentru a intretine prin forta relatii degradante (intre cele doua tari) si la confruntari oarbe, in loc de pozitii constructive, a mai declarat Peskov.

Moby va canta la investitura. Cu o conditie

Celebrul DJ si cantaret american Moby si-a oferit serviciile pentru a performa in ziua investiturii lui Trump, indicand ca a fost contactat de un agent pentru a canta la unul din balurile care se vor organiza la Washington, cu ocazia depunerii juramantului de catre noul presedinte al SUA, in 20 ianuarie. ”De ce nu? Voi accepta sa mixez la un bal de investitura. Cu conditia ca Trump sa-si publice declaratiile de impozite”, a spus artistul, cunoscut pentru orientarile sale politice de stanga si sustinator al lui Hillary Clinton. Dupa alegerea lui Trump, Moby l-a tratat drept ”rasist si misogin”. Insa echipa lui Trump are mari dificultati sa racoleze artisti de prima mana care sa accepte sa vina la investitura miliardarului.

Vedetele de la Hollywood pregatesc un mare mars antiTrump

Vedetele de la Hollywood vor lua parte la un mars al femeilor desfasurat la Washington, la o zi dupa inaugurarea lui Donald Trump ca presedinte al Statelor Unite ale Americii, ceremonia de investire fiind programata pe 20 ianuarie. Actrita din “Betty cea urata”, America de Ferrera, care a sprijinit-o pe candidata democrata Hillary Clinton in cursa prezidentiala, va ajuta la organizarea protestului. Ei i se vor alatura Amy Schumer, Scarlett Johansson, Frances McDormand si Zendaya. Organizatorii spun ca se asteapta ca mai mult de 100,000 de persoane sa ia parte la mars. Alte staruri care au spus ca vor lua parte la protest sunt actritele din “Orange Is The New Black”, Uzo Aduba, Lea DeLaria si Diane Guerrero.