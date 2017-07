Rusia ameninta fortele NATO din Romania

Rusia nu are alta optiune decat sa-si consolideze capacitatile de lupta in Districtul militar sudic si sa adopte masuri simetrice pentru a neutraliza amenintarile la adresa sigurantei sale nationale, a declarat ieri ministrul rus al Apararii , Serghei Soigu, dand exemplu tara noastra.

Potrivit lui Soigu, incepand cu aprilie, 16 avioane ale fortelor americane si britanice au fost desfasurate cu statut permament in Romania. Iar anul acesta Statele Unite au efectuat peste 130 de misiuni aeriene de recunoastere in zona frontierelor sudice ale Rusiei. In plus, a continuat Serghei Soigu, citat ede Tass, exercitii militare de amploare organizate de NATO au fost efectuate recent in partea de vest a Marii Negre, exercitii la care au participat 25.000 de militari din 22 de tari. Peste 600 de componente militare au fost furnizare Districtului militar sudic in ultimele sase luni, a mai spus Soigu, unde 1500 de militari se antreneaza zilnic de la inceputul anului. Potrivit oficialului rus, o serie de tari isi sporesc prezenta militara la granitele Rusiei pentru ca vad in actiunile Moscovei din Orientul Mijlociu si din Transcaucaz drept amenintari. ”Actiunile noastre pentru a stabiliza situatia din Orientul Mijlociu si a sustine pacea in Transcaucaz sunt percepute de unele state drept amenintari la adresa propriilor interese sau ale aliatilor. Unele state, in efortul lor de a bloca participarea Rusiei la solutionarea problemelor mondiale si regionale, continua incercarile de utilizare a fortei militare pentru atingerea scopurilor geopolitice, consolidandu-si astfel prezenta militara la frontierele rusesti”. Potrivit Oanei Lungescu, purtator de cuvant al NATO, prezenta avioanelor la baza Mihail Kogalniceanu nu este decat ”una din masurile luate de catre Alianta pentru a-si intari apararea colectiva in flancul estic. Patrulele aeriene sunt un element important al misiunilor NATO vizand asigurarea securitatii la Marea Neagra.