Rusia a votat legea ”agentilor straini”

Deputatii Dumei de stat (camera inferioara a Parlamentului rus) au adoptat ieri legea care permite oricarei entitati media internationale sa fie desemnata in acesti termeni, un raspuns al Moscovei la inregistrarea in SUA, ca ”agent strain”, a televiziunii RT, controlata de Kremlin.

Aceasta masura, care pune sub sabia lui Damocles orice media straina implantata in Rusia, constituie un nou episod al tensiunilor Moscova-Washington legate de acuzatiile de ingerinta rusa in prezidentialele castigate in 2016 de Donald Trump. Legea trebuie validata in Consiliul Federatiei (camera superioara), in general o formalitate, si apoi promulgata de Vladimir Putin. ”Orice atingere a libertatii presei ruse din strainatate nu poate fi lasata fara raspuns de Moscova”, a declarat purtatorul de cuvant al lui Putin, Dmitri Peskov. Masura se va aplica oricarei entitati ”care distribuie mesaje imprimate, audio sau audiovizuale” daca ea ”primeste finantare de la un guvern strain(…) organizatii straine sau internationale, sau de la cetateni straini”. Parlamentarii au estimat ca s-ar putea aplica radiourilor Voice of America si Radio Free Europe/Radio Liberty, posturi finantare de Congresul american, si statiilor CNN si Deutsche Welle. Aceasta masura de retorsiune vine dupa ce postul RT a fost obligat sa se inregistreze in SUA ca ”agent strain”, potrivit Foreign agents registration act (FARA) care obliga orice societate reprezentand o tara sau o institutie straina sa raporteze regulat autoritatilor SUA relatiile sale cu acel stat sau institutie, altfel conturile sale vor fi inghetate. Din 2012, in Rusia exista o lege cu privire la ”agentii straini” care obliga insa ONG-urile care erau finantate din strainatate si aveau o ”activitate politica”-un termen vag definit- sa se inregistreze sub aceasta denumire si sa ofere autoritatilor informatii cu privire la situatia financiara si sa mentioneze in documentele pe care le produc ca sunt clasificate ca atare. O alta lege, votata in 2015, in completare, permite calificarea drept ”indezirabile” organizatiile straine din Rusia, care pot fi apoi intrerzise, indiferent daca este vorba de ONG-uri, fundatii sau companii.