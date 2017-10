Rus le face curte vechilor pesedisti

Informatia legata de reactivarea ”grupului de la Cluj”, in dauna liderului Liviu Dragnea, l-a facut pe Ioan Rus sa iasa la rampa.

Stalpit de Cozmin Gusa (a carui misiune evidenta a fost aceea de spalare a ”grupului” si), Ioan Rus a povestit molcom cum arata un capitalism de succes si o politica model, ambele implementate evident la Cluj. In schimb, restul Romaniei sufera din cauza ca ”acum se duc mai multe lupte, lupta pentru putere intre partide, lupta profesorilor cu elevii, a pacientilor cu doctorii, atatea lupte ca nu mai avem ostenii necesari pentru a lupta pentru esenta natiunii de dezvoltare”. ”Asta-i problema noastra”, a conchis Rus.

Nastase, reevaluat la excelent de ”grpul de la Cluj”

Dupa ce a criticat in mare situatia la zi si pe ici pe colo Guvernul Tudose, liderul ”grupului de la Cluj” a incercat sa-i atraga de partea sa pe toti pesedistii de stirpe veche ridicand in slavi guvernarea Nastase. ”In guvernarea cu Adrian Nastase, Romania a avut cele mai bune rezultate de dupa Revolutie. Am intrat in Uniunea Europeana… Toate lucrurile s-au facut atunci. Toate acestea au fost facute de cabinetul lui Adrian Nastase. Eu continui sa cred, nimeni nu poate schimba asta. Daca Nastase era presedinte, aveam 10 ani in fata”, a decretat Ioan Rus – fost ministru de Interne in defuncta guvernare Nastase. Evident, fiecare are dreptul la propria opinie, chiar daca asta rescrie practic istoria. Este vorba de istoria PSD, mai exact a episodului legat de alegerile din 2004. Cei cu memoria mai scurta pot apela la presa vremii si asa isi vor reaminti ca drumul lui Adrian Nastase catre Cotroceni a fost barat in primul rand de pesedisti. Respectiv de o parte a baronilor PSD suparati de capastrul pe care Nastase incerca sa-l arunce pe capetele lor si de un Ion Iliescu satul de ingratitudinea cu care il trata fostul discipol Nastase. Iar lista ”dizidentilor” nu ar fi completa fara ”grupul de la Cluj” – fata de care ca Nastase incepuse sa ia distanta ba chiar isi facuse obiceiul, dupa cum povesteau pesedistii, sa-i lase pe clujeni sa astepte cu orele la usa cabinetului sau. Tabloul nu se potriveste neam cu regretele incercate astazi de Rus, dar se asorteaza in schimb perfect cu o strategie de ademenire a stratului profund de pesedisti – acela redus la tacere in prezent dar nepenetrat de desantul teleormaneano-sudist impus de Liviu Dragnea la varful PSD.