Rujeola a luat alte doua vieti. Numarul deceselor a ajuns la 13

Noi vesti rele despre situatia imbolnavirilor de rujeola. Daca saptamana trecuta numarul deceselor provocate de pojar, cum e mai degraba cunoscuta boala, era de 11, pana vineri au fost confirmate 13 pierderi de vieti.

O informare in acest sens a fost facuta in cursul acestei zile din directia Centrului National de Supraveghere si Control al Bolilor Transmisibile, din cadrul Institutului National pentru Sanatate Publica, de unde aflam si ca numarul cazurilor de rujeola confirmate pana pe 13 ianuarie a ajuns la 2165, fiind inregistrate imbolnaviri in 34 de judete.

Cele doua victime care nu au putut fi salvate, in decursul ultimei saptamani, sunt din Dolj si din Caras Severin. Totodata, din directia aceleiasi institutii se anunta faptul ca este posibil ca un al 14-lea deces, aparut in judetul Timis, sa se fi datorat pojarului.

