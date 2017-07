Rugaciunea Tatal Nostru a fost modificata

Biserica Catolica a modificat rugaciunea „Tatal nostru”, datorita traducerii liturgice a Bibliei in limba franceza.

Din noiembrie anul acesta, la orice slujba catolica din Franta, preotii nu vor mai spune rugaciunea „Tatal Nostru” cerandu-i lui Dumnezeu „si nu ne duce pe noi in ispita”, ci „si nu ne lasa sa cadem in ispita”, oferind astfel o alta perspectiva asupra interpretarii textului biblic. „Toata lumea stia ca era fals sa insinuezi ca Hristos ne supune tentatiei. In fapt, rugaciunea Tatal Nostru arata libertatea de a alege intre bine si rau. Si cere lui Hristos sa nu ne lase sa cadem prada ispitei”, a precizat specialistul francez la Vatican Christophe Dickès. „Tatal Nostru” este rugaciunea facuta de insusi Mantuitorul, atunci cand ucenicii i-au cerut sa le arate cum sa se roage. Mai mult, rugaciunea este comuna tuturor confesiunilor crestine. Dezbaterea asupra acestui vers a durat 17 ani. Teologul francez, Eric Denimal, a tinut sa linisteasca credinciosii preocupati ca ar fi spus pana acum gresit rugaciunea. “Oricum s-ar recita versul, ceea ce conteaza este autenticitatea relatiei dintre persoana care se roaga si divinitatea careia i se adreseaza”, a declarat acesta.