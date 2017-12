Rugaciune pentru Regele Mihai, la resedinta privata din Elvetia

In seara zilei in care Regele Mihai si-a dat ultima suflare, la resedinta privata din Aubonne, in care fostul suveran si-a trait ultima parte a vietii, a fost rostita o rugaciune.

“Aseara, 5 decembrie 2017, la resedinta regala privata de la Aubonne (Elvetia), a fost rostita prima rugaciune de catre IPS Mitropolitul Iosif, asistat de un preot ortodox de la Mitropolia Europei Occidentale si de patru maici”, au transmis, miercuri, reprezentantii Casei Regale.

Dupa cum se poate observa din fotografia postata pe o retea de socializare a Familiei Regale, la ceremonial au asistat Principesa Margareta, sotul acesteia, Principele Radu, dar si sora cea mica a Custodelui Coroanei, Principesa Maria, precum si cateva maicute.

Regele Mihai I a parasit aceatsa lume marti la pra 13, din cate au anuntat reprezentantii Familiei Regale. Trupul neinsufletit al fostului suveran urmeaza sa fie adus in tara spatamana viitoare.

sursa foto: captura Facebook/Familia Regala a Romaniei