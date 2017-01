Romprest – in plina actiune de deszapezire in Sectoarele 1 si 5 ale capitalei

Pe arterele principale ale Sectoarelor 1 si 5 se circula in conditii normale de iarna, in acest moment acestea fiind deszapezite pana la carosabil de catre cele 110 utilaje Romprest. La nivelul strazilor secundare din cele doua sectoare, s-a actionat la peste 75% din acestea, actiunea de deszapezire fiind in continua desfasurare.

Aproximativ 300 de mucitori actioneaza 24h din 24h, in vederea indepartarii manuale a zapezii de pe trecerile de pietoni, din statiile RATB, refugii RATB, cai de acces in institutiile publice etc. Numarul personalului va fi suplimentat, in functie de evolutia conditiilor meteo.

Compania Romprest intervine cu 110 utilaje, abrollkippere, auto-cisterne, unimog-uri echipate cu tot ce este necesar pentru o deszapezire prompta și eficienta a domeniului public, ce sunt dotate cu sistem GPS, care permite monitorizarea in timp real a operațiunii de deszapezire.

Materialul antiderapant imprastiat de Romprest in ultimele 24 de ore, in cele doua sectoare este de 1050 tone sare si peste 600 tone clorura de calciu.

Actiunea de deszapezire va continua pe tot parcursul nopții. Echipele de deszapezire Romprest vor acționa pe toate strazile secundare, dar și pe marile bulevarde daca va continua sa ninga abundent.

Tot in noaptea aceasta, se vor impraștia materiale antiderapante pentru combaterea poleiului pe toate cele 1164 (U1 456 + 708 U2) de strazi si tronsoane ale Sectorului 1 si peste cele 874 (105U1+769U2) de strazi si tronsoane de strazi ale Sectorului 5.

La nivelul Sectorului 1, au fost luate in calcul pentru acest sezon de iarna, 21 de puncte fixe unde sunt pozitionate utilaje pregatite sa intervina, dupa cum urmeaza: Piata Victoriei (intrare pe Buzesti), Piata Victoriei (intrare pe Lascar Catargiu), Piata Romana (intrare pe Dacia), B-dul Aviatorilor (Pescarus), Piata Charles de Gaulle, Calea Floreasca (la intrarea dinspre Pasajul Pipera), Str. Nicolae Caranfil (statia de carburanti MOL), B-dul Aerogarii (statia de carburanti OMV), Piata Victoriei (intrare pe Calea Victoriei), Gara de Nord (vizavi de coloane), B-dul Banu Manta (in fata primariei, intrare spre pasaj), Piata Victoriei (pastila Kiseleff x Aviatorilor), Calea Grivitei (sub Pod Grant, intrare pe bretea spre Turda),Calea Grivitei (statia de carburanti MOL Chibrit, intrare spre pasaj), Calea Grivitei (statia de carburanti MOL Chibrit, intrare pe Ion Mihalache), Sos. Bucuresti-Ploiesti (DN1) (statia de carburanti MOL – Pod Otopeni), B-dul Poligrafiei (statia de carburanti LUKOIL Jiului), sos. Bucuresti-Targoviste (statia de carburanti MOL Odaii), B-dul Bucureștii Noi (statia de carburanti OMV), Aleea Privighetorilor (vizavi de Academia de Politie), sos. Chitilei (statia de carburanti OMV).

La nivelul sectorului 5, se inregistreaza urmatoarele puncte fixe: Piata Constitutiei, Academia Militara, Ferentari & Pieptanari, Alexandria & Bucuresti – Magurele, Sebastian & 13 Septembrie, Antiaeriana & Petre Ispirescu, Peleaga, Sabinelor.

Informatii utile

Gradele de urgenta

Conform legislatiei in vigoare, interventia Romprest in actiunea de deszapezire din aceasta iarna se va face dupa urmatorul program:

Urgenta 1: vizeaza arterele destinate traficului RATB (inclusiv pasajele subterane si supraterane), arterele pe care se afla obiective sociale si de interes public unde actiunea de deszapezire se aplica imediat de la declansarea fenomenelor meteorologice si se finalizeaza in maximum 4 ore de la incetarea lor.

De asemenea, prevede si asigurarea accesului in siguranta la/de la obiectivele ce deservesc servicii vitale pentru populatie (sanatate, alimentatie publica, invatamant, asigurare energie electrica, termica, transport in comun), dar si actionarea la refugiile pietonale ale statiilor RATB, in maximum 4 ore de la incetarea fenomenelor meteorologice.

Urgenta 2: vizeaza actionarea pe restul arterelor care nu sunt incluse in Urgența 1, in maximum 8 ore de la incetarea intemperiilor.

In cazul ninsorilor abundente, sau cu o durata mai mare de 12 ore, se va interveni cu utilaje de deszapezire pentru degajarea strazilor (pluguit) pe care circula transportul in comun si a strazilor pe care se afla institutiile publice: scoli, spitale, piete agroalimentare, statii de salvare, unitati de pompieri etc.

Pentru combaterea poleiului sunt aplicate tratamente preventive, in maximum 2 ore de la avertizarea meteorologica, incepand cu rampele, podurile si pasajele rutiere, urmate de celelalte artere cu trafic auto.

