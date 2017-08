Romanul nu (mai) are sange in el

Din cauza caniculei numarul donatorilor de sange a scazut in Bucuresti cu 50%, Centrul de Transfuzii recolteaza doar 130 de pungi de sange fata de 250 de unitati primite intr-o zi normala. O situatie similara in orasele mari din tara, Institutului National de Transfuzie Sanguina a anuntat ca in Targu Mures si Iasi, numarul donatorilor a scazut cu 40%, iar la Oradea, Timisoara si Craiova cu 30%. Medicii spun ca oamenii se feresc sa doneze pentru a nu li se faca rau cand ies la caldura.

Din cauza crizei de sange spitalele au amanat unele operatii programate. O situatie extrem de dificil de gestionat, a spus Dina Gosa, directorul Centrului de Transfuzii din Capitala: “Am ajuns pana la Oradea sa cerem sange. Suntem intr-un cerc vicios din cauza caniculei. Pe de-o parte, oamenilor li se spune sa stea in casa, sa nu se expuna pentru ca disconfortul termic este foarte ridicat, pe de alta parte, noi nu putem sa ne descurcam fara ei si ii chemam la donare. Trebuie sa vina sa doneze pana in ora 11.00 pentru ca dupa ora 12.00, cand disconfortul termic este foarte accentuat, lesina foarte multi”. Donatorii beneficiaza de o zi libera de la locul de munca, de sapte bonuri de masa si de o reducere de 50% pentru transportul cu RATB-ul si metroul. Medicii spun ca o persoana poate face donatii de sange o data la 70 de zile.