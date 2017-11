Romanii, tepuiti pana si de CEC

Cea mai veche banca romaneasca s-a dedat si ea la practici capitaliste: isi jupoaie clientii pentru a mai face ea un ban in plus.

CEC-ul care a beneficiat zeci de ani de increderea totala a bunicilor si parintilor nostri, redenumit CEC Bank in zilele noastre, a dat-o in bara: a incasat de la romani comisioane ilegale de aproape un milion de euro, sub forma unui comision de retragere in numerar de pe cardurile de credit. Strict legal, povestea are un parcurs banal: operatiunea in neregula a fost sesizata de ANPC, care a si amendat CEC-ul si a impus returnarea sumelor catre clientii tepuiti. Implicarea vechiului CEC intr-o gainarie bancara menita sa-i pagubeasca o data in plus pe romani are insa si efecte psihologice, induse de faptul ca CEC este perceputa in continuare drept ”banca noastra”. Defalcate pe fiecare client in parte, sumele nu impresioneaza, dar in acest caz gestul conteaza. El vine intr-o perioada in care marile banci cu capital strain sunt acuzate atat pentru faptul ca apeleaza la tot felul de inginerii pentru a-si scoate banii afara fara sa plateasca impozitul pe profit datorat statului roman, cat si de pacalirea clientilor prin includerea unor clauze abuzive in contractele de creditare. In plus, toata lumea stie ce greutati intampina antreprenorii romani care incearca sa obtina credite. In tot acest context, teapa (meschina in fapt) data de CEC da senzatia ca ultima banca ramasa in patrimoniul statului ”i-a tradat” si ea pe romani.