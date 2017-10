Romanii se bat pe iPhone X

„Apetitul romanilor pentru telefoanele Apple este tot mai mare”, arata un reprezentant al Quickmobile, retailer care, dupa trei zile de la lansarea precomenzilor pentru noul flagship de la Apple, a inregistrat 1200 de solicitari, valoarea totala a telefoanelor platite integral depasind 1,5 milioane de euro.

Clientii romani au optat pentru varianta iPhone de 64 de GB(aproape jumatate din totalul precomenzilor plasate), preferand culoarea space grey. Restul precomenzilor au fost pentru varianta de 256 de GB a varfului de gama, de aceeasi culoare, care incepe sa devina o moda. Modelul iPhone X de 64 GB este disponibil in oferta retailerului la pretul de 5.299 de lei, in timp ce varianta de 256 GB este comercializata la pretul de 6.099 de lei. Preturile includ TVA si garantia standard de 2 ani. Comenzile vor fi livrate catre primii clienti din Romania incepand cu 6 noiembrie. Anul acesta, iPhone 8, 8 Plus si iPhone X au generat peste 1.800 de precomenzi. Optimism si peste ocean, Apple si-a insufletit cumparatorii, anuntand ca precomenziile pentru iPhone X au “iesit din grafice”, veste in urma careia actiunile companiei au urcat cu 3%.

Profit record pentru Samsung: 10 miliarde de dolari

Sud-coreeni de la Samsung Electronics au anuntat ca a fost inregistrat un profit net record de 10 miliarde de dolari in al treilea trimestru de anul acesta, in crestere cu aproape 150% fata de aceeasi perioada similara a anului trecut. “Locomotiva” castigului din perioada iulie-septembrie este noua generatie de smartphone-uri Galaxy Note 8, dar si cererii mari de cipuri de memorie. Desi Samsung este principala rivala a Apple pe piata de smarthphone-uri, compania produce componente pentru terminalele iPhone, inclusiv pentru noul iPhone X.