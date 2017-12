Romanii prefera „liberele” in loc de bani

Chiar daca piata muncii trece printr-o criza de proportii(meseriasii au plecat peste hotare sa castige bani, iar patronii cauta cu disperare personal calificat) peste jumatate dintre angajatii romani prefera sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar care le poate oferi mai mult timp liber.

Chiar daca companiile se plang ca nu gasesc resurse umane, in ciuda salariilor oferite, 55% dintre romani spun ca sunt dispusi sa accepte un loc de munca mai prost platit, dar de pe urma caruia beneficiaza de mult timp liber, este concluzia unui studiu efectuat de Hunters, divizie a companiei de cercetare Unlock Market Research. Peste 65% dintre respondenti sustin ca nu mai vor sa lucreze peste program sau in weekend si simt ca ziua este prea scurta pentru ceea ce vor sa faca, 37% isi limiteaza timpul petrecut pe internet sau pe telefonul mobil, inchizandu-le dupa-amiaza si in weekend-uri, 7 din 10 simt ca ii afecteaza consumul de tehnologie, iar 61% dintre subiecti vor sa petreaca cat mai mult timp cu apropiatii sau sa se relaxeze in natura. Pe de alta parte, 3 din 10 romani fac voluntariat in mod activ pentru cauze sociale sau de mediu, fara sa fie constransi, iar 41% dintre romani considera ca identitatea nationala a castigat in reputatie(nu le mai este rusine ca sunt romani) si ca Romania a inceput sa conteze pe harta lumii.