Romanii nu-i mai suporta pe taximetristi

Chiar daca au nevoie de serviciile lor. Un studiu efectuat de 4 Service in luna octombrie, pe un esantion de 453 de pasageri din Bucuresti si marile orase din Romania arata ca majoritatea celor care calatoresc cu taxiul(97,2%) sunt nemultumiti de calitatea serviciilor, comportamentul soferilor, dar si de masinile murdare si uzate.

Mai precis trucurile(tepele) soferilor de taxi ii exaspereaza pe romani: un client din patru s-a confruntat cel putin o data cu cazuri in care soferul le-a cerut sa nu foloseasca aparatul de taxat, 11,8% dintre romani au spus ca taximetristul a refuzat cursa din diferite motive, peste 11,6% dintre calatori au fost pacaliti, adica suprataxati de soferii care au ales un traseu mult mai lung. Un procent similar de clienti s-a plans ca taximetristii au refuzat sa le dea restul, motivand ca nu au bani marunti, iar 9,5% dintre romani nu au primit de multe ori bon fiscal. O zecime dintre pasageri s-au aratat deranjati de faptul ca soferi vorbesc la telefon sau la statie in timpul cursei. Desi legea interzice acest lucru, aproape 7% dintre clienti spun ca soferii de taxi fumeaza in masina. Aproape 9% dintre clienti au avut confruntari cu soferi agresivi si nepoliticosi, 3 romani din 10 se plang ca masinile sunt vechi, murdare si miros urat, iar 15% dintre ei au reclamat lipsa aerului conditionat. Se adauga tarifele exorbitante, cerute mai ales de sarbatori, vreme rea sau in timpul evenimentelor.