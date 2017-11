Romanii mananca lipiti de televizor

Peste jumatate dintre romani iau cina cu ochii la filme, seriale, stiri si reportaje, in compania familiei sau a partenerului.

Campioni la privitul la televizor in timpul mesei sunt italienii(68%), care consuma mai ales pizza si paste in timpul progamelor. Britanicii vina tare din urma(58%), urmati de romani(52%), este concluzia unui sondaj realizat de E.ON in opt tari europene- Germania, Marea Britanie, Italia, Republica Ceha, Romania, Suedia, Turcia si Ungaria. In Germania 37% dintre persoane au televizorul deschis in timpul mesei, procente mai mici le au doar Suedia (36%) si Ungaria (33%). Nemtii si romanii conduc in ascultatul radioului in timpul meselor(23%), respectiv 14%, in schimb doar turcii(8%) si italienii(6%) mai prefera compania undelor. Chiar daca au televizorul si radioul inchise in timp ce mananca, oamenii folosesc smartphone-ul sau tableta, obicei confirmat de 15% dintre respondentii din Marea Britanie si Turcia. In acest caz romanii se plaseaza la medie, cu un procentaj de 11%. Considerat mult timp o “anexa” la micul dejun, cititul ziarului a trecut pe ultimul loc, in prezent numai 4% dintre europeni se mai bucura de lectura presei la masa.