Romanii, in spatele rapirii manechinului Chloe Ayling!

Polonezul arestat pentru rapirea fotomodelului britanic la Milano, si-a recunoscut fapta, dar sustine ca a fost fortat sa comita aceasta actiune de o banda de romani din Birmingham.

Desi a declarat anterior ca facea parte dintr-o organizatie infractionala internationala numita Black Death, autorul rapirii, Lukasz Herba, si-a schimbat marturia, spunand ca sufera de leucemie si pentru ca sa faca rost de bani a intrat in contact cu un grup de romani din Birmingham, iar acestia l-ar fi obligat sa participe la sechestrarea tinerei. Anchetatorii au descoperit ca polonezul a organizat mai multe licitatii pe internet ca sa vanda fete rapite, iar politia italiana l-a descris pe individ ca “o persoana periculoasa cu tendinte mitomane”. Oficiul European de Politie (Europol) a transmis ca are o singura mentiune a organizatie Black Death in baza de date, lucru care nu inseamna neaparat ca aceasta chiar exista. Autoritatile intreprind cautari ale cel putin unei alte persoane ce ar avea legaturi cu rapirea. Fotomodelul Chloe Ayling a mai spus anchetatorilor ca Lukasz Pawel Herba i-a marturisit ca sufera de leucemie si ca are nevoie de bani pentru a-si plati tratamentul si ca polonezul a vrut sa o vanda in Orientul Mijlociu. „Organizatia (lui Herba – n.r.) rapeste fete pentru cumparatori italieni de ani de zile. Fete italiene, fete de toate nationalitatile. Probabil ca au vrut o fata britanica, de aceea au rapit-o pe Chloe”, a declarat avocata tinerei.