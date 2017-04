Romanii au talent: Crina, moment special si o alegere muzicala dificila (VIDEO)

Se numeste Crina Cristurean, are 13 ani si un dar vizibil in clipa in care a interpretat primele acorduri ale unei compozitii faimoase, pe scena “Romanii au talent”.

Pustoaica se pregateste – de doar cateva luni doar – cu un voluntar, dupa cum le-a explicat juratilor, avand in vedere faptul ca profesorul sau nu are studii superioare in domeniu, pentru a dobandi o diploma in acest sens. Insa, pe langa talentul nativ, are ambitia de a ajunge cat mai departe in acest domeniu, vocea ei impresionandu-i, vineri seara, pe Andra, Mihaela Radulescu, Andi Moisescu si Florin Calinescu, in cadrul ultimei etape a auditiilor. Acesta din urma a fost cucerit de timbrul copilei, Andra a ascultat-o cu ochii inchisi, pentru a surprinde si mai bine interpretarea, la final juratii laudand-o pe Crina pentru felul in care a cantat “Nessun Dorma”.

Aplauze a primit concurenta si din culise, unde o asteptau sora mai mica, parintii, dar si pedagogul, toti extrem de emotionati si de incantati de felul in care a interpretat pustoaica dificila arie aleasa pentru prima etapa de la “Romanii au talent” – sezonul 7.



Romanii au Talent 2017: Crina Cristurean – interpreteaza Nessun Dorma pe romaniiautalent.protv.ro

sursa foto/video: PROTV

loading...