Romanii, ahtiati dupa Ferrari si Lamborghini

Romanii au inmatriculat, in primele sase luni ale anului, cateva sute de autoturisme scumpe, printre care 13 Ferrari, cinci Lamborghini, trei Pontiac si 21 Cadillac, arata datele Directiei Regim Permise de Conducere si Inmatriculare a Vehiculelor.

Astfel, pe categoria autoturismelor rare, se consemneaza, in intervalul ianuarie – iunie din acest an, 547 de unitati inmatriculate, cea mai mare parte dintre acestea fiind second-hand. La nivelul primului semestru din 2017, cele mai multe inmatriculari de masini scumpe au fost din gama Jaguar, respectiv 444 de exemplare, din care 97 incadrate la categoria autoturisme noi. Statistica DRPCIV mai releva faptul ca, din ianuarie pana in iunie, au fost inmatriculate 47 de masini Maserati (dintre care 23 noi), 21 de Cadillac-uri (un singur exemplar nou), 13 Ferrari (patru noi) si noua Rolls-Royce (7 exemplare second hand si doua noi). In acelasi timp, in intervalul de referinta, romanii au mai inregistrat in circulatie cinci unitati din gama Lamborghini, patru Aston Martin si trei Pontiac. Conform datelor , parcul auto national din Romania s-a majorat, in 2016, cu 6,21% fata de anul anterior, depasind 7 milioane de vehicule, din care peste 1,25 de milioane erau inmatriculate in Bucuresti.