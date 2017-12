Romania va fi promovata cu videoclipuri de la Bollywood

Ministerul Turismului va avea in 2018 un buget („credite bugetare”) de 63,4 milioane de lei, cu 39,82% mai mult decat alocarea din 2017. O buna parte din acesti bani va fi, cica, dedicata promovarii turistice a tarii noastre prin brandul “Dracula” si cu videoclipuri realizate de studiourile Bollywood. Sa speram ca macar coloana sonora sa nu fie “Avaramu” si sa se specifice ca noi mancam vaca si nu facem baie-n Gange, iar Goa noastra e la Vama Veche…

Noroc ca a scris irlandezul de Bram Stoker volumul Dracula, ca altfel mintile din Ministerul Turismului n-aveau la indemnana un brand national (n-avem Coloana Infinitului, nu-i avem pe dacii de pe Columna cu fiorosul lor Dracon, nici Miorita si Pelesul, nici pe Coanda, Eliade sau Cioran, Maramuresul si Sapanta, Bucovina si Litoralul, sarmaua si haiducii, morunul, pastruga si Delta lor). Si nici nu avem unde filma videoclipuri caci tara e mica si fara locuri fabuloase de prezentat, iar mana lui Vlad Paunescu tremura. Si nici regizori ca Giurgiu, Puiu, Mungiu, Mirica, Porumboiu sau Jude n-avem. Asa ca mergem pe urmele lui Raj Kapoor…

Bugete ce se vor duce pe Apa Sambetei

Ministerul Turismului gestioneaza doua programe: „Dezvoltarea produselor turistice”, si „Marketing si promovare turistica”. Pentru dezvoltarea produselor turistice, bugetul de baza este de 14,7 milioane de lei, la care se vor mai putea adauga credite de angajament de pana la 14,7 milioane de lei. Iar pentru marketingul si promovarea turistica bugetul de baza este de 13,7 milioane de lei, la care se vor mai putea adauga credite de angajament de pana la 15,7 milioane de lei. Printre masurile si actiunile specificate a fi puse in miscare sunt urmatoarele: Valorificarea si comunicarea elementelor de diferentiere a destinatiei turistice Romania (adica sa nu confunde turistul Eforie cu Balcicul), utilizarea storytelling-ului (construirea si transmiterea de povesti), ca model de comunicare (practica buna, si la moda anii ‘60), familiarizarea touroperatorilor cu oferta turistica a Romaniei (ca aia sunt tampiti si nu stiu ce vinde Romania), optimizarea modului de utilizare a canalelor de comunicare offline, prin optimizarea prezentei in cadrul targurilor de profil interne si externe (de la Expozitia din New York din 1939 cu Maria Tanase vector de imagine tot ne facem ca promovam cu stuf, ii si mii de flyere), realizarea de campanii integrate, utilizand si executii TV, prin plasarea in seriale TV new age, populare, produse in principal in SUA sau la Bollywood, coproductii televizate si promovare pe televiziuni de nisa (pe nici un canal despre mancare nu existam, nici pea lea de pescuit si vanatoare…) sau introducerea materialelor de promovare neconventionale (trasul de maneca, adusul suedezului cu forta la Techirgiol, prezentarea prizonierilor CIA din Romania a frumusetilor patriei, pusul de abtibilduri pe rachetele Patriot si pe avioanele F-16 pana nu cad, de plictiseala, din aer. Prea multa vrajeala si anul asta!

Cum isi bate joc Ministerul Culturii

Ati auzit de un domn pe nume Peter Hurley, guvernatilor? Ei bine, asta face pentru Romania ce nu este nici unul dintre voi in stare sa gandeasca. Si daca tot el face si voi nu, de ce va bateti joc de munca omului?

Irlandezul Hurley spune despre el asa: „Am ajuns in Romania pe 9 aprilie 1994. Aveam 26 de ani. In august 1993 fusesem la Praga si experienta m-a lovit ca un tren. M-am intors in Irlanda ferm convins ca la prima ocazie o sa vin sa locuiesc in Europa de Est. In 1994, am emigrat in Romania si locuiesc de atunci aici”. Iar din 2010 organizeaza, an de an, “Lungul drum spre cimitirul vesel”, o serie de evenimente care promoveaza Maramuresul de parca Hurley ar fi mot, si alta nu. Vinerea trecuta, Hurley a lansat la fostul Muzeu al Partidului, acum Muzeul Taranului Roman, un album pe nume “Focul Viu” unde vorbeste si despre realizarile sale. Mai pe la sfarsit apare si infograma alaturata, asta de seamana cu o bila. Acolo se povesteste despre banii investiti din 2010 pana in 2016 inclusiv in “Lungul drum spre cimitirul vesel”. De aici aflam ca, in total, s-au bagat 526.000 de euro. Din acestia, banii lui Hurley, din buzunarul proriu au fost 214.500 de euro, adica 41 la suta. Alti 41 la suta s-au obtinut de la UE prin programul Regio. Dar din partea oficiala a Romaniei, de la Executiv, stiti cat s-a investit? Cititi si va cruciti, oameni buni (si dumneata, Lucian Romascanu, manager de tabloide de succes, poate iti vine ideea cea buna): in cei sapte ani, Ministerul Culturii a investit 1 la suta (adica vreo 5 mii de euroi), iar marele ICR (ocupat de somitati pe cat de intangibile, pe atat de inutile) a “donat” 0,4 la suta! O bataie de joc! Si uite asa ne facem de rahat, zi de zi, an de an…