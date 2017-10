Romania, tara porcului

Nici macar nu ma intereseaza daca este adevarat ca Dragnea si-a taiat porcul din batatura pentru Kovesi. Sau cu ea. Sau in fata ei. In curtea lui Coldea, langa terenul de tenis, in piscina, in sufragerie sau pe unde l-o fi prins. Dupa cum nu ma intereseaza daca parlirea lui aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale a magistratului ori prestigiului justitiei. Si aici deja lucrurile se incurca rau. Despre ce prestigiu vorbim?

A parli, parlire – verb de conjugarea a IV-a. „A magistra” nici macar nu apare in dictionare, caci nu se poate sa faci ceva ce nu exista si nu s-a inventat. Si atunci, despre ce fel de magistrat este vorba in propozitie? E mai simplu cu porcul, macar pe asta il stim toti.

Politica si Justitie pe baza de sorici

De trei zile, Romania nu mai are decat o singura preocupare. Ziarele preiau in dementa orice informatie despre momentul taierii porcului politic de acum trei ani, cu asistenta de la SRI si DNA. Imaginea, domnule, aici e cheia. Lumea trebuie sa vada, ca si cum ar fi aievea, daca porcul l-a stropit cu sange pe pantofi pe Victor Ponta sau pe Dancu. Daca a guitat la Maior sau Coldea vreun secret. Daca s-a suprapus perfect peste interesul national Gabriel Oprea. Televiziunile, cu nimic mai prejos, trantesc una dupa alta tot soiul de adunari folclorice pe aceeasi tema, intretinand o atmosfera de prostire generala. Nu mai exista probleme nicaieri, doar Meteo ce mai atrage atentia, caci porcul ne ghideaza si ne controleaza viata. Pana si preturile par mai rezonabile cand stii ca soriciul a fost moale. Cand descoperi ca Laura Codruta Kovesi l-a apucat delicat, ca pe o proba dintr-un dosar inca neinventat. Cand auzi ca Dancu l-o fi analizat in sondaje care nu ajuta la nimic, caci ratanul e cu picioarele in sus si taiat pe burta. Cand afli ca Ponta a fost martor si participant la impreunarea dintre politica si Justitie. O impreunare pe baza de porc, ascunsa vreme de trei ani.

Fascinati de Epopeea Porcului

Toti stiau la ce fel de chef au fost. S-au bazat pe faptul ca mort si digerat fiind, porcul nu va mai deschide gura. Informatiile au aparut abia acum. Ca sa ce? Sa se demonstreze ca a mintit Kovesi? Ca statul paralel, care e mai mare decat credeam, si-a infipt cutitul in gatul porcului? Ca Dragnea degeaba se ascunde dupa vorbe? Ca Ponta minte ca un… Ponta? Ca fiecare stie sa plateasca fiecaruia oalele sparte, desi sunt complici si la troaca, si la pomana? Justitie de porc. Politica de porc. Onoare de porc. Interese de porc. Vorbe si promisiuni de porc. Minciuni de mare porc. Politicienii acuza Justitia si Parchetele ca se amesteca in treburile lor. Pe de alta parte, procurorii fac scandal ca politica vrea sa controleze totul. Si unii, si altii, uita ca s-au imprietenit pe baza de porc. Si cu porcul, si ei intre ei. Acum nu fac altceva decat sa-si plateasca porceste politele si sa se porcaiasca in asteptarea unui alt Ignat. Cand o vor lua de la capat cu noi prietenii pe baza de piftie, sorici si caltabosi. De aia si spuneam ca nu ma intereseaza daca povestile cu pomana porcului sunt adevarate, indiferent in curtea s-ar desfasura inclusiv de acum inainte. Traim vremuri de porc. Suntem fascinati de Epopeea Porcului. Si al naibii de fericiti sa-i iubim balegarul in care ne scufundam.