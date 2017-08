Romania, tara cu peste 10.000 de km de drumuri din pamant

Cand rabufnesti exasperat afirmand ca tarisoara noastra e usor bananiera, patriotii de opereta te iau cu huo, desi o Romanie strabatuta in prezent de 10.424 kilometri de drumuri de pamant si cu aproape 40% din locuinte cu WC-ul in fundul curtii, n-are cum sa se incadreze decat intr-un top al rusinii in Uniunea Europeana.

Cele mai intinse drumuri ale rusinii trec in judetele cu cea mai mare “retea” de acest fel: Alba, Bihor si Hunedoara, fiecare dintre ele au peste 600 de kilometri de drumuri din pamant, o lungime care chiar a crescut anul trecut si in Tulcea sau Galati. Cifrele te fac sa-ti pui mainile in cap: in Romania existau, in 2016, 15 kilometri de drumuri nationale, 1.933 kilometri de drumuri judetene si 8.476 kilometri de drumuri comunale din pamant, in conditiile in care nu s-a “inaugurat”(sau “dat in folosinta”, cum le place alesilor sa-si plimbe limba de lemn prin gura) niciun amarat de kilometru de autostrada, ramanand la lungimea consemnata in 2015, fix 747 de km. Desi continua debandaua in cazul autorizatiilor de constructie, de mediu, a expropierilor negestionate la timp, Compania Nationala de Administrare a Infrastructurii Rutiere(ce nume kilometric !) si-a propus(pe hartie, da unde ne credem, la nemti?) sa termine…98 de kilometri de autostrada! Nu trebuie sa fi un expert in drumuri ca sa-ti dai seama ca o tara cu infrastructura rutiera moderna trebuie sa aiba 1500-2000 de km de autostrada, adica dublul sau poate chiar triplul numarului de kilometri pe care il are Romania in prezent, pentru ca in 50 de ani am construit doar 750 de km. Privind lucrarile din ultimii ani, realizate cu incetinitorul, o sa ne trebuiasca vreo 20-30 de ani sa-i facem. Cum s-ar spune, ramanem cu picioarele(si cu rotile) pe pamant.